Ballando con le Stelle, Lino Banfi si ritira: «Avrei voluto cambiare idea ma sono costretto a lasciare»

di Redazione web

Lino Banfi si è ritirato a Ballando con le Stelle. «Devo dire una cosa ma ho aspettato il risultato della giuria perché volevo dirlo con calma, visto che è un pensiero che ho macinato per due ore: ho deciso di ritirarmi», erano state queste le parole dell'attore durante la scorsa puntata del programma. Milly Carlucci, però, gli aveva chiesto di pensarci una settimana e questa sera l'attore in diretta tv su Rai 1 ha deciso: Lino Banfi si ritira.

La decisione di Lino Banfi

Lino Banfi ha deciso di abbandonare Ballando con le Stelle nonostante Milly Carlucci gli avesse chiesto di pensarci. All'inizio della puntata l'attore ha detto: «Avrei voluto cambiare idea ma, purtroppo, stasera sono qui a ufficializzare la mia decisione: mi ritiro. Siccome ho 87 anni e i 90, che è il numero della paura, si avvicina, io ho paura e quindi devo lasciare. In più, in queste settimane, ho avuto molti problemini di salute: mi hanno tolto due denti, prendevo tre antibiotici al giorno e avevo sei punti. Non posso più andare avanti».

Ballando, Lino Banfi choc: «Mi ritiro, voglio lasciare». Il pubblico e la giuria si disperano, la soluzione di Milly Carlucci

Le parole di Milly Carlucci

Quando Lino Banfi ha annunciato il ritiro, Milly Carlucci ha detto: «Io devo dire che mi dispiace molto che Lino abbandoni il programma però mi dispiace tanto anche perché io l'ho visto durante la settimana e davvero era stanco».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA