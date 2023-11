Rosanna Lambertucci, “malore” a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci corre in pista spaventata: cosa è successo

di Redazione web

Rosanna Lambertucci è una delle grandi protagoniste di Ballando con le Stelle: la concorrente piace molto al pubblico che si esprime sui social perché all'interno del programma si lascia andare e sta anche alle gag e ai siparietti di Teo Mammucari. Al termine della sua esibizione, Rosanna ha fatto davvero spaventare Milly Carlucci, il suo ballerino e la giuria. In studio è calato il gelo. Poi, lo scontro con Selvaggia Lucarelli.

Rosanna Lambertucci e il finto malore

Rosanna Lambertucci è stata la terza concorrente di Ballando con le Stelle e con il suo ballerino Simone Casula si è esibita in un cha cha. Al termine dell'esibizione, l'aspirante ballerina ha finto un malore, ovvero, anche quando la musica si è fermata, lei non si è alzata, nemmeno mossa ed è rimasta stesa in pista. Casula le ha schiaffeggiato dolcemente le guance e l'ha chiamata più volte. Niente. Quindi, Milly Carlucci è corsa in pista spaventata e Rosanna si è alzata dicendo: «Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria». Poi, la nutrizionista ha chiesto a Mariotto di aiutarla ad alzarsi ma lui si è rifiutato.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Una volta che Rosanna Lambertucci e Simone Casula si sono presentati davanti alla giuria e lei ha scherzato con i giurati, Selvaggia Lucarelli ha detto: «La verità è che stiamo perdendo solo tempo, tu ci hai dato dei ciccioni». Quindi, tutti hanno sorriso e Rosanna ha risposto: «Io non ho mai usato quella parola ma penso che una dieta depurativa farebbe bene a tutti».

