Miss Italia 2023 è Francesca Bergesio, 19 anni, di Bra e residente a Cervere, in provincia di Cuneo. Si era presentata al concorso per diventare la più bella d'Italia con la fascia di Miss Piemonte e ha conquistato tutti con i suoi capelli neri e il suo sorriso accattivante. La finalissima si è svolta oggi in diretta streming a Salsomaggiore Terme. La conduzione era stata affidata alla showgirl Jo Squillo.