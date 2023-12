Francesca Bergesio (Miss Italia 2023): «Mai con un islamico, voto Lega. Le donne col velo? Mi sembrano oppresse»

di Redazione web

Francesca Bergesio è stata eletta Miss Italia a novembre. La sua vittoria ha creato qualche polemica, perché la giovane è figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio. Lei, intervista da Radio 24 a La Zanzara, non si nasconde sul tema politico e ammette: «Non ho mai votato, ma voterei Lega». Poi, sulla vita privata, svela: «Non mi fidanzerei con un islamico».

Miss Italia, cosa ha detto

«Secondo me una donna con il velo è un po' oppressa. Ognuno deve essere libero di scegliere», dice la 19enne. Poi, svela: «In tanti ci hanno provato dopo che sono diventata Miss Italia, ma lo facevano anche prima. Ci hanno provato anche persone famose e questo mi fa piacere. Chi? Non lo dico, anche calciatori», ammette.

Su OnlyFans, Francesca Bergesio dice: «È un modo veloce per fare soldi. Non fanno bene, io non lo farei mai. Ci sono altri modi per guadagnare, non è un lavoro». E aggiunge: «La prostituzione? Piuttosto che vendere il proprio corpo andrei a lavare i piatti». Cambiando argomento, sul tradimento dice: «Difficile superarlo. Io controllo tutto sui social, sono gelosissima».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA