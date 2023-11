Miss Italia, Sgarbi sbotta sui social: «Perchè l'eresia di uomini che si baciano in tv va bene e la bellezza della donna no?»

di Marta Goggi

Vittorio Sgarbi ieri sera si è seduto al banco della giuria per decretare la vincitrice di Miss Italia, la scelta è ricaduta su Francesca Bergesio, una ragazza piemontese di 19 anni. A Sgarbi non è andata giù la «poca attenzione» data al programma e si è sfogato sui social.

Le parole

Vittorio Sgarbi ha fatto un post su X (ex Twitter) dove ha speso parole aspre contro la Rai e contro Sanremo, in particolare sembra essersela presa con l'episodio del bacio tra Fedez e Rosa Chemical, lasciando intendere che si aspettava una maggiore visibilità per Miss Italia.

Miss Italia l'abbiamo sempre vista su Rai Uno, trovo triste che siamo in pochi a goderne ora. Trovo inaudito che la Rai trasmetta un Sanremo pieno di cantanti modesti: perché l’eresia di uomini che si baciano in televisione va bene e la bellezza della donna no?… — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) November 11, 2023

Sui social ha scritto: «Miss Italia l'abbiamo sempre vista su Rai Uno, trovo triste che siamo in pochi a goderne ora. Trovo inaudito che la Rai trasmetta un Sanremo pieno di cantanti modesti: perché l’eresia di uomini che si baciano in televisione va bene e la bellezza della donna no?».

