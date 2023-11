Miss Italia, il papà senatore: «Mia figlia ha vinto con merito, era un concorso non una nomina». La telefonata di Salvini

di Tommaso Cometti

In casa Bergesio si respira aria di festa: «Siamo tornati tardissimo a casa da Salsomaggiore», dichiara all'AdnKronos il senatore Giorgio Maria Bergesio, fresco papà della nuova miss Italia, sua figlia Francesca. La 19enne, Miss Piemonte, è stata recentemente eletta come la più bella d'Italia. «Ero lì –racconta il politico, attualmente membro della Commissione Segre e della Vigilanza Rai – sono pure arrivato tardi, che già era entrata tra le prime dieci, ma non pensavo potesse vincere». Un percorso alla fine coronato dal successo, che per il fiero padre. «Ha visto prevalere Francesca non solo per la bellezza, ma anche per quanto ha mostrato di sapere, come quando ha risposto per dieci minuti a tante domande di cultura generale».

Giorgio Bergesio spiega perché sua figlia ha vinto

«La sua vittoria – precisa – è frutto di un lungo cammino, non certo una cosa di una sera.

Il messaggio di Matteo Salvini a Francesca

«Mia figlia mi ha detto che Matteo (Salvini, ndr) le aveva scritto, insieme a tanti altri, anche di schieramenti dell'opposizione», ha aggiunto. Ora la famiglia Bergesio guarda al futuro: «Non credo voglia fare politica. L'unica cosa che le chiedo è di restare sempre informata, di leggere i giornali. Lei mi pare molto attenta ai temi dell'emancipazione femminile. Sono quasi certo che continuerà a studiare medicina. Certo, ora si potrebbero aprire nuove prospettive e sarà lei a decidere», ha concluso il senatore.

