Lavinia Abate, Miss Italia 2022: «Con quei soldi ho aiutato i miei, gli altri non so come spenderli». L'esperienza al Mercante in Fiera

di Redazione Web

A un anno dall'incoronamento e dalla vittoria del titolo di Miss Italia 2022, Lavinia Abate, 19 anni, ha deposto la corona appena un mese fa, dopo aver passato un «Anno meravigliso tra aerei e treni». Adesso però, è pronta a dedicarsi alla sua prima passione: la musica.

Il successo, le interviste, i soldi e i viaggi a 18 anni dopo la vittoria del concorso più longevo d'Italia. Incoronata da Massimo Boldi, la giovane in un'intervista al Corriere della Sera ringrazia a cuore aperto chi l'ha spinta a iscriversi, l'attrice e modella Caterina Murino, e tutto ciò che il concorso le ha dato, come l'indipendenza.

La storia di Lavinia

Lavinia Abate, studentessa romana ed ex Miss Italia, iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione a Roma 3, racconta la sua storia dopo la vittoria del concorso, di quanto sia cambiata la sua vita e come sarà sempre grata a Caterina Murino per averla spinta a informarsi sul conteste e a parteciparvi.

«Mai come in quest’ultimo anno ho avuto la possibilità di sperimentare l’indipendenza.

Poi rivela del suo incontro l'attrice e modella: «Ad agosto del 2022 stavo cenando con i miei genitori a Porticciolo, in Sardegna, quando si avvicina Caterina, che sinceramente non conoscevo, per chiedermi se avevo mai pensato di partecipare al concorso (...) Pensai che non avevo nulla da perdere, così il giorno dopo mi iscrissi».

Il concorso

«Frequentavo l’ultimo anno del liceo scientifico Azzarita. Gli organizzatori del concorso sono stati molto disponibili e mi sono venuti incontro, concentrando i miei impegno nel weekend, oppure nel pomeriggio. Io ho cercato di stare molto più attenta a scuola, per memorizzare le lezioni in classe. La soddisfazione più grande è stata prendere la maturità con 95/100». Poi, la vittoria. «Quella notte è cambiato tutto all’improvviso. Un momento prima ero sul palco e non sapevo bene come ci fossi finita, un momento dopo l’agente di Miss Italia Lazio mi trascinava da un’altra parte per fare le interviste. Da lì è stata tutta una corsa».

Il lavoro da Miss

«Ho dovuto inaugurare negozi, partecipare ad eventi organizzati dagli sponsor o a eventi di beneficenza. Poi ci sono le selezioni regionali, alle quali devi partecipare per contratto. Sono stata madrina del Carnevale di Viareggio, un’esperienza bellissima. E poi ho avuto altri impegni istituzionali, magari quelli con la patron, Patrizia Mirigliani, e le ospitate in tv».

Sul Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno su Rai 2, di cui è la «Gatta nera», ha detto: «Il programma non è stato molto fortunato, ma sono felice dell’esperienza. Mi ha fatto crescere molto e soprattutto mi ha dimostrato che posso fare anche televisione». Sul gran premio ricavato dalla vittoria ha rivelato: «In parte ho aiutato la mia famiglia e ne sono orgogliosa. Un’altra parte la conservo, perché ancora non so bene come investirla. Di sicuro vorrò acquistare apparecchiature musicali, per il mio progetto di cantante».

La fine di Miss Italia

A conclusione del suo anno da Miss Italia 2022, Lavinia Abate dichiara che «Più che dispiaciuta nostalgica, perché è stato un anno pieno e mi ero abituata al ruolo da Miss. Ora però sono molto entusiasta di poter portare avanti i miei progetti musicali o qualsiasi nuova opportunità che mi si presenterà come Lavinia Abate. Miss Italia 2022 lo sarò per sempre: non me lo toglie nessuno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA