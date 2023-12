Eve Gilles è Miss Francia 2024: «Con i capelli corti per infrangere i canoni di bellezza imposti dalla società»

di Redazione Web

Ève Gilles, 20 anni, è stata eletta Miss Francia 2024. Con i capelli corti e la carnagione scura, la giovane donna si è aggiudicata il podio nel contest che valuta bellezza, talento e intelletto. Un taglio corto e spettinato che l'ha distinta sin da subito dalle altre 30 concorrenti, entrando nel cuore del pubblico per la sua spontaneità e per il suo obiettivo, quello di «infrangere i canoni di bellezza imposti dalla società», dice la vincitrice.

Chi è Eve Gilles

Da Miss Nord-Pas-de-Calais a Miss Francia 2024, così Ève Gilles sfida il sistema e tutte le regole che comporta. Con una corona in testa e un sorriso stampato sul viso, la giovane ha ammaliato l'intero pubblico sabato sera a Digione, in Borgogna (Francia), rendendo la sua vittoria un mero simbolo della femminilità in tutte le sue sfaccettaure. Il suo non è solo un taglio di capelli, ma un segno di indipendenza e libertà che si scagiona da qualsiasi preconcetto imposto dalla società odierna.

Un tratto distintivo, il suo, che l'ha portata a vincere il titolo aggiudicandosi il orimo posto anche nel cuore della giuria e dei telespettatori.

I capelli corti

«Mi sento a mio agio nel mio corpo e nessuno può decidere per me» ha dichiarato Miss Francia 2024, così come riporta La voix du Nord. «Vorrei dimostrare che la competizione si sta evolvendo e anche la società, che la rappresentazione delle donne è diversa».

Poi l'inno alla bellezza delle donne: «Secondo me il valore della bellezza non si riduce al taglio di capelli o alle forme che abbiamo.

Ève Gilles promette di difendere i valori delle donne forti, indipendenti e libere dal pregiudizio sociale. «Il body shaming è qualcosa che sperimentiamo quotidianamente, ma non importa perché tutti hanno delle imperfezioni. Ogni donna è diversa e siamo tutte uniche».

