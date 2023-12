Perla Vatiero, prima di Temptation Island aveva già partecipato a un altro programma tv: ecco cosa sappiamo

di Marta Goggi

Perla Vatiero in questo ultimo periodo è stata molto presente nella cronaca rosa per il triangolo nato tra lei, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. La gieffina ha intrattenuto una relazione durata 5 anni con Mirko, prima di separarsi da lui all'interno di Temptation Island. Il programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia, però, non era il primo a cui la Vatiero ha partecipato. La donna, infatti, è apparsa anche sullo schermo di Miss Italia.

Il programma

L'anno passato Perla ha partecipato alle selezioni di Miss Italia, raggiungendo addirittura il quinto posto. L'edizione era tour Miss Italia Umbria 2022 a Castello di Montignano, sulle passerelle del programma la Vatiero aveva sfilato molto sicura di sè nel classico body azzurro. In molti hanno commentato questa scelta della donna come una ricerca di visibilità, continuata poi nell'anno successivo.

