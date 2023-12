di Ida Di Grazia

Dopo Perla Mirko Brunetti mette un punto anche alla storia con Greta Rossetti. L'ex Temptation Island, sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello durante la diretta di sabato 16 dicembre, ma è stato fermato dal Covid. Il faccia a faccia si è tenuto ugualmente tramite video.

Grande Fratello, gaffe di Garibaldi su Beatrice che attacca Anita: «E' una manipolatrice»

Grande Fratello: Mirko Brunetti lascia Greta, lei in lacrime «Mi hai solo presa in giro. Mi scuso con Perla»

Grande Fratello, Alfonso Signorini idolo dei social: «Sara Ricci sei la più odiata della casa e non solo»

Due di Picche

Dalla stanza dell'hotel Mirko Brunetti, che ha preso il Covid, si è collegato con la casa del Grande Fratello per dare un due di picche anche a Greta Rossetti. «Ho sentito tante cose in questo giorni volevo dirti che rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation, avevo aspettative altissime sul nostro amore e su quello che potevamo creare, per quello ti ho dato una fiducia incondizionata, uscendo da TI non siamo stati bravi a gestire tante pressioni e sicuramente è stato influenzato anche da persone che pensavo ci volessero bene»

Poi prosegue «per me tu sei un’anima pura, un angelo caduto, lo penso sempre e ti dico trova te stessa, devi capire chi vuoi essere e non l’aspettativa di qualcun altro, stando fuori mi sono reso conto che la magia che avevamo si è rotta proprio per queste cose qui...».

«Greta non so se hai capito ma Mirko ti sta dando un palo», interviene Signorini.

Greta prova a piangere, non scende una lacrima in realtà, e risponde «Penso che non mi sono mai sbagliata sulle mie paure, sinceramente non me lo aspettavo. Io ho sbagliato tanto nei suoi confronti è vero, ma ad oggi mi sono dato la mia risposta perché se a me la magia non è mai finita mentre a lui è già sparita vuol dire che mi ha presa in giro. Ti vorrò sempre bene, una magia non può finire così da un momento all’altro. Hai sempre mentito a te stesso, io sono stata un ostacolo tra te e Perla, una cosa di passaggio e mi scuso con Perla».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA