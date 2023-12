Grande Fratello, Alfonso Signorini idolo dei social: «Sara Ricci sei la più odiata della casa e non solo»

di Ida Di Grazia

Alfonso Signorini è ufficialmente l'idolo di twitter. Ultimamente il conduttore del Grande Fratello è particolarmente in sintonia con il sentimenti dei social come nel caso di Sara Ricci. L'attrice di Un Posto al Sole e Vivere, con i suoi atteggiamenti da diva non si è fatta ben volere nella casa. La discussione nella puntata di sabato 16 dicembre.

Grande fratello, puntata 16 dicembre: nuovo confronto tra Greta e Mirko. Mietta e Rettore ospiti dello show di Natale. Ecco l'eliminato

Grande Fratello, Alfonso Signorini idolo dei social «Sara sei la più odiata della casa e non solo»

Viperette

Alfonso Signorini scherza ma non troppo con Sara Ricci. L'attrice, che è a rischio uscita nella puntata di sabato 16 dicembre, è entrata nella casa inizialmente in modo molto pacato, con il passare dei giorni però ha tirato fuori il carattere assumendo atteggiamenti da Diva.

La Diva

«Ti guardo sbalordita perché hai atteggiamenti che qua nessuno ha e penso "ma davvero chi diventa famoso poi è così?"» aveva detto Letizia in uno sfogo raccontando alle sue amiche di una lite che Sara ha avuto con la costumista, perché non era contenta degli outfit scelti per lei.

Sara, che non perde occasione di menzionare la sua carriera è anche molto convinta di non uscire questa sera «Mi hanno votato in tanti qui nella casa, non esco sicuro», Alfonso Signorini si diverte a stuzzicarla «Comunque Sara Ricci ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto film e fiction.

“Sara sei la più odiata della casa e forse non solo della casa” MA ALFONSOOOOOO AKSJDHDBAAMDHS — [Righetto] (@Ri_Ghetto) December 16, 2023

La più odiata

Ma non solo, parlando di Sara Ricci, Alfonso la definisce «La più odiata nella casa ... e magari non solo». Una frase che è subito rimbalzata su twitter mandando in delirio i social. In tanti concordano con l'affermazione del conduttore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA