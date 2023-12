Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la frase omofoba che fa infuriare il web: «È da squalifica»

di Marta Goggi

Dopo la polemica social per la 'n world' pronunciata da Perla Vatiero, questa volta è il turno di Giuseppe Garibaldi. Il gieffino è accusato di aver fatto un'esclamazione omofoba e per questo in molti hanno chiesto la sua squalifica dal programma.

Cosa è successo

In queste ore sta circolando in rete un video dove Giuseppe Garibaldi dice: «F**cione», scoppiando poi a ridere. In molti hanno commentando negativamente l'affermazione del gieffino, chiedendo anche la sua squalifica immediata dal programma. Già in passato Garibaldi aveva fatto uno scivolone sempre legato a questo tema, il ragazzo aveva detto: «I miei amici mi hanno detto mi raccomando non fare u ri**hione». Cosa deciderà il Grande Fratello?

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 14:52

