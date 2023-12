Grande fratello, puntata 16 dicembre: nuovo confronto tra Greta e Mirko. Mietta e Rettore ospiti dello show di Natale. Ecco l'eliminato

di Ida Di Grazia

Sabato 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata di questa sera Mirko Brunetti torna nella casa per un nuovo confronto, questa volta con Greta Rossetti.

Grande fratello, puntata 16 dicembre: nuovo confronto tra Greta e Mirko. Ospiti dello show di Natale Mietta e Rettore

Anticipazioni

È tempo del consueto e scintillante show natalizio di del Grande fratello che, quest’anno, vedrà l'esibizione di due grandissime ospiti: Mietta e Donatella Rettore, amica di sempre di Fiordaliso che, a sorpresa, riuscirà a riabbracciarla.

E non sarà l’unico momento emozionante della serata. Anche per Paolo c’è in serbo un graditissimo e inaspettato incontro. A proposito di emozioni, un nuovo confronto attende Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 18:39

