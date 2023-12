Grande Fratello, Beatrice Luzzi: «Varrese è un vigliacco». L'attore chiede provvedimenti : «Non può farlo». La reazione di Signorini

Dopo tanti attacchi Beatrice Luzzi ha finalmente un momento di gioia durante la puntata di lunedì 11 dicembre del Grande Fratello. L'attrice ha potuto riabbracciare i suoi figli che l'hanno incoraggiata a tenere duro, il più grande, Valentino, prima di andare via l'ha messa in guardia contro Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, Beatrice sbotta con Sara e Massimiliano: «Mi fate pena». Mughini la difende: «Ferocia inaudita»

Grande Fratello, «Varrese è un vigliacco», l'attore chiede provvedimenti contro Beatrice «Non può farlo». La reazione di Signorini

Mirko chiude con Perla, poi attacca: «Mai voluto un figlio con Greta». E lei replica: «Lo volevo dal mio ex»

Bufera

Valentino, il figlio di Beatrice Luzzi, prima di salutare la madre, oltre a supportarla le ha consigliato di fare attenzione a Massimiliano senza mai nominarlo: «Non è un uomo, ok? E’ un gran vigliacco, basta, non gli dare ascolto fallo per il tuo bene…».