Mirko chiude con Perla, poi attacca: «Mai voluto un figlio con Greta». E lei replica: «Lo volevo dal mio ex»

di Ida Di Grazia

Cross over tra Temptation Island e Grande Fratello durante la puntata di lunedì 11 ottobre. Alfonso Signorini ha mostrato i filmati del docu reality condotto da Filippo Bisciglia in cui abbiamo rivisto la storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Grande Fratello, Mirko rancoroso con Greta e Perla: «Se sono fuori è colpa vostra. Avete rovinato tutto»

Grande Fratello: Mirko chiude con Perla, poi l'attacco«Mai voluto un figlio con Greta». Lei replica «Io lo volevo dal mio ex»

Grande Fratello, Beatrice sbotta con Sara e Massimiliano: «Mi fate pena». Mughini la difende: «Ferocia inaudita»

Amore finito

Ad essere onesti il raccontro fatto al Grande Fratello della storia tra Perla e Mirko è tutto a favore di quest'ultimo.

«Entrambi ci siamo dati tanto e a oggi forse è stato quello il nostro problema - commenta Perla ammettendo i suoi errori - eravamo troppo solo noi». «Entrambi siamo usciti con due persone diverse. Tra me e Perla il sentimento di protezione e affetto non svanieà mai ma è anche giusto dire che più di quello che è non c'è altro. Era giusto chiarirla qui questa cosa». «Ci avete un po' illuso voi due» commenta Alfonso.

Prima di andare via Brunetti vuole fare chiarezza su un argomento di cui si è molto discusso nei giorni scorsi «Non è vero che ho detto a Greta di volere un figlio, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura potesse succedere, mi sarei preso la mia responsabilità ma da qui a dire che volevo un figlio ce ne passa».

Greta però smentisce «Non l'ho mai detto, ho detto che avevamo dei progetti futuri importanti, ho detto che volevo un figlio con il mio ex». Mirko tornerà anche la prossima puntata per il faccia a faccia con Greta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA