Grande Fratello, Mirko rancoroso con Greta e Perla: «Se sono fuori è colpa vostra. Avete rovinato tutto»

di Ida Di Grazia

La puntata di lunedì 11 dicembre del Grande Fratello si apre subito con il triangolo Mirko Brunetti - Perla Vatiero e Greta Rossetti. Gli ex Temptation Island hanno avuto un primo confronto in diretta, con Mirko decisamente sopreso di vedere le sue ex diventare amiche.

Grande Fratello, diretta 11 dicembre: Mirko torna nella casa per un confronto con Perla. Faccia a faccia tra Fiordaliso e Rosanna, una sorpresa per Beatrice

Grande Fratello, Mirko rancoroso con Greta e Perla «Se sono fuori è colpa vostra»

Alex Belli e Marco Bellavia contro Massimiliano Varrese: «Codardo, fa violenza verbale e psicologica su Beatrice»

Quanto Rancore

Mirko Brunetti è stato eliminato nella scorsa puntata del Grande Fratello, ora torna in diretta per commentare questa eliminazione inaspettata «Non sono stato eliminato per quello che ho dato nella casa, ma per il triangolo. Si aspettavano prendessi una decisione. Io non sono entrato qui per prendere una decisione, fare del bene all'una significava far del male all'altra e io non me la sono sentita»

Dopo l'addio di Mirko, Greta e Perla si sono riavvicinate e hanno scoperto che il loro ex diceva a entrambe le stesse cose. Per Greta Mirko è un uomo che ama due donne: «L'uomo che ha la moglie e l'amante sa quello che vuole, ma l'amore si prova solo con una persona». Perla «In base alla nostra situazione potrebbe anche vincere l'amante».

«Fino a un mese fa non si potevano vedere - prosegue Mirko - poi alla fine hanno dato la colpa solo a me.

«Ma la nostra non è un'alleanza. Io l'ho sempre detto che Mirko era una situazione difficile, tante cose le ho comprese e per non fargli del male mi chiudevo al bagno a piangere»

«Vederle insieme è inaspettato - ha commentato in studio Mirko parlando con Alfonso Singorini . l'abbraccio tra loro secondo me è molto finto. Mi dispiace vedervi da qui, come mi è dispiaciuto moltissimo vedervi parlare delle mie cose quando sono uscito. Da persone mature era meglio farlo quando io ero dentro, io non ero entrato al GF per scegliere, anzi siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso. Io non ho fatto le stesse cose con entrambe, voi mi conoscete che per carattere non volevo fare del male a nessuna di voi, per me era difficile gestire quella situazione, mi sono distaccato, ma perchè volevo prendermi del tempo per me e l'ho pagata».

«L'abbraccio tra me è Greta - spiega la Vatiero - è perchè ha detto delle cose che non sapevo, ci siamo confrontate, per non creare rabbia, litigi, astio, è una cosa normale, non siamo migliori amiche. Abbiamo avuto un confronto in base alle cose che sono successe, io non voglio litigare con nessuno e non sto sul piede di guerra con nessuno». «Mi dispiace tanto tu ci sia andato di mezzo - prova a mediare Greta, pur confermando le parole di Perla - ti sei trovato in una situazione non semplice da gestire»

Signorini chiede alle donne «Una di voi due, in segno di rispetto, se la sente di uscire dalla casa per sempre?». Perla è decisa: «Io nella casa sono sempre stata dalla sua parte. Se fosse il mio fidanzato sarei uscita, non lo è». Più possibilista Greta, che però non si muove uguale: «Queste 48 ore non le ho vissute bene, pensavo solo a lui, so quanto stava soffrendo, metà parte di me dice di sì l'altra dice di no».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA