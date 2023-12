Alex Belli e Marco Bellavia contro Massimiliano Varrese: «Codardo, fa violenza verbale e psicologica su Beatrice»

di Cristina Siciliano

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello c'è stato una brutta lite tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. La situazione è degenerata dopo l'ultima discussione tra i due quando l'attore ha riferito parole di cattivo gusto a Beatrice. La frase di Massimiliano Varrese che ha scatenato il web è stata: «Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Spesso, certe volte questo non succede. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si gira e fa così...». A tale proposito, Alex Belli e Marco Bellavia, ex concorrenti del Grande Fratello, hanno espresso la loro opinione in merito all'atteggiamento di Massimiliano Varrese.

I commenti

«Quando è troppo è troppo - ha scritto Marco Bellavia sul suo profilo X/Twitter -.

«È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori luogo - ha commentato Alex Belli -. Ci vorrebbe un uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra. Fly down man». Alex Belli ha aggiunto: «Posso affermare che a parer mio Beatrice sia veramente la più rivelante di questa edizione, la sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica oserei dire "erotica". Forza Bea».

