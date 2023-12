Grande Fratello, diretta 11 dicembre: faccia a faccia tra Fiordaliso e Rosanna Fratello, una sorpresa per Beatrice

di Ida Di Grazia

L’inaspettata uscita di Mirko, nel corso della scorsa puntata, ha scatenato forti reazioni in tutta la Casa del Grande Fratello. Rosanna è uscita allo scoperto e, dopo aver sparato a zero su molti coinquilini, questa sera durante la diretta, che seguiremo come sempre su Leggo.it, avrà un faccia a faccia, senza sconti, con Fiordaliso.

Dopo l'uscita di Mirko nella scorsa puntata del Grande Fratello, Greta e Perla sembrano addirittura alleate anche se hanno reagito in modo decisamente diverso.

Infine, al televoto Marco, Perla, Sara e Vittorio. Questa sera non ci sarà nessuna eliminazione ma potrebbero esserci nuovi ingressi.

