Grande Fratello, Beatrice sbotta con Sara e Massimiliano: «Mi fate pena». Mughini la difende: «Ferocia inaudita»

di Ida Di Grazia

Beatrice Luzzi ancora sotto attacco, questa volta è il turno di Sara Ricci. Sia nella scorsa puntata che durante la diretta del grande fratello di lunedì 11dicembre, l'ex star di Vivere ha lanciato accuse pesantissime contro la collega avvalendosi del supporto di Massimiliano Varrese.

Beatrice sotto attacco

Nei giorni scorsi Beatrice Luzzi​ ha accusato Sara Ricci di essere una donna arida, ed è bastata questa frase per rompere l'idillio tra le due. La Ricci è sbottata in un modo spropositato portando alla luce episodi di 25 anni fa «Quando è morta mia mamma non mi ha voluta sostituire» e fatti della casa «Parla male di tutti, quando eravamo sole io e lei nel letto mi ha detto un sacco di cattiverie».

«Non l'avrei mai fatto - prosegue Sara - ma mi ha punzecchiata tutta la settimana, prendevo una collanina e mi diceva che ne avevo prese troppe, forse sono un po' snob ma non sono arida.

Beatrice prova a smentire tutto, ma Massimiliano Varrese affonda il colpo «Anche Giuseppe diceva le stesse cose». «Anche a me ha detto che Beatrice ha parlato male di me - dice Fiordaliso - e ho detto che non lo volevo sapere». Beatrice «E' una bugiarda. Non avrei mai e poi mai parlato male di Fiorda - poi rivolgendosi a entrambi - Mi fate pena!».

«Con Sara sono stata sempre generosa - spiega Beatrice dopo aver commentato una commovente linea della vita - nel momento in cui le ho fatto due appunti mi sono ritrovata tutto il fango addosso. So che il pubblico vede ma io sono qui». Mughini la difende da studio: «C'è un mare di maldicenze contro di lei, a partire dalla storia di un lutto di 25 anni è di una ferocia inaudita». «Il livello è così basso e feroce che non riesco a parlare» conclude delusa Beatrice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 23:05

