Grande Fratello, Rosanna umilia Beatrice in diretta: «Non la conosce nessuno. Usa le persone»

La new entry Rosanna Fratello, dopo un ingresso soft, è entrata subito nelle dinamiche della casa del Grande Fratello. La cantante si è scagliata senza mezzi termini conro Beatrice Luzzi e non ha avuto parole dolci nemmeno per la sua collega Fiordaliso.

Rosanna Fratello entrata solo poche puntate fa ha già individuato la sua nemina: Beatrice luzzi.

«Le persone che usano gli altri sono Sara, Rosanna e Massimiliano - ribatte Beatrice - Rosanna quando sono entrata ha detto che sono famosissima e fortissima. C'è poi una cosa imperdonabile, sono stata molto generosa, quello che ha detto in merito al mio sentimento per Giuseppe non glielo perdonerò mai. Chi ha l'intelligenza e mi ha visto sa. Dopo quattro giorni ha detto che utilizzo le persone, ma l'unica persona utilizzata sono io».

«All'inizio -prosegue la cantante - è stata carina poi una grande maleducata perchè ha detto che mi dovevo togliere per non stare vicino a me». «I nuovi sono feroci - commenta Fiordaliso - perchè sanno già tutto, arrivano avvantaggiati, infatti Rosanna è arrivata dicendo si è visto da fuori come hai trattato Giuseppe e non è giusto. Il fatto che Rosanna sia entrata in Casa, accolta da tutti benissimo, e poi improvvisamente a gamba tesa abbia dato una stoccata, a me pare una recita».

