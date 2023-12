Grande Fratello, gaffe di Garibaldi su Beatrice che attacca Anita: «E' una manipolatrice»

di Ida Di Grazia

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono riavvicinati nuovamente, ma durante la diretta del Grande Fratello di sabato 16 dicembre, l'ex bidello ha commesso una gaffe parlando di un loro momento privato. L'attrice però è focalizzata completamente su Anita.

Grande Fratello: Gaffe di Garibaldi su Beatrice che invece attacca Anita «E' una manipolatrice»

Faccia a faccia

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno avuto un nuovo riavvicinamento, ed ecco cosa hanno detto i due protagonisti durante la diretta di sabato 16 dicembre. «Ad oggi ci viviamo la casa con spensieratezza - spiega Giuseppe - litighiamo molto meno.

Una frase davvero infelice per l'ex bidello che prova a correggere il tiro: «Vedere una donna piangere e che sta male, che sta sempre sul piede di guerra ma è fragile non mi piace». Beatrice Luzzi non la prende bene «Ho confermato più volte in questi ultimi tempi che il sentimento quello più passionale è scemato, mi dispiace ma è così. Io sono andata a parlagli post puntata, ma la cosa che mi ha fatto più male e che ha detto anche Rosanna è la solita: che lui possa pensare che non fossi sincera. Almeno questo riconoscetemelo. Io non faccio mai strategia».

La Luzzi però ne ha soprattutto per Anita: «Per lei è essenziale avere Giuseppe vicino, ma è possessiva e territoriale. È una relazione molto esclusiva e per lei è suo, è una manipolatrice». «Io non ne posso più - risponde Anita - ho litigato con Giuseppe proprio perché non voglio entrare in questa storia. Io qui dentro ho amicizie vere, io sono libera non tu. Si è visto che loro due non vanno d’accordo a prescindere»

