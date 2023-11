Teo Mammucari, Rosanna Lambertucci e il metro: «Ti prendo le misure o vuoi essere cremata?»

di Redazione web

Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci hanno pubblicato su Instagram un'altra delle loro divertenti gag e anche quest'ultima, come del resto quelle precedenti, è piaciuta moltissimo ai fan di Ballando con le Stelle.

I due aspiranti ballerini sono alle prese con il metro da sarto che serve alla conduttrice per misurare le circonferenze e capire o meno se con l'avanzare dell'età potrebbero insorgere patologie. Teo, però, utilizza lo strumento per tutt'altra misurazione.

Il siparietto di Teo Mammucari

I protagonisti del nuovo video di Teo Mammucari pubblicato su Instagram, sono lui, Rosanna Lambertucci e Anastasia Kuzmina. La gag inizia con la conduttrice che misura la circonferenza della ballerina e Teo dice: «Lo sai perché ti sta misurando? Perché è convinta che io e te abbiamo una storia e che tu sia incinta... ma come te lo devo dire Rosanna che non è così?», le due scoppiano a ridere. Poi, Rosanna Lambertucci dice: «Sessantasette centimetri! Sai cosa significa? Che lei non corre il rischio di avere problemi cardiovascolari, di diabete di ipercolesterolemia...». Quindi, Teo Mammucari dice: «Adesso ti misuro io... ferma così... questi sono due metri? Aspetta, ma prendo le misure o vuoi essere cremata?», la conduttrice scoppia a ridere e risponde: «Basta, non ti voglio più vedere. Ma senti questo, le misure per la crematura». Entrambi, si rendono conto che la parola è sbagliata e, quindi, Teo dice, ridendo: «Crematura? Cremazione!».

I commenti dei fan

L'improbabile coppia di Ballando formata da Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci piace moltissimo ai fan del programma che commentano con frasi del tipo: «I miei preferiti in assoluto», «Spero davvero che Teo possa essere un giurato l'anno prossimo» oppure «La Lambertucci che sta allo scherzo è una grande».

