Valentina Ferragni, pioggia di critiche per la torta di compleanno. La frecciata di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, si sa, non ha proprio peli sulla lingua, specie quando si tratta di esprimersi "contro" un qualsiasi membro della famiglia Ferragni. La giornalista, infatti, non ha mai nascosto la sua antipatia per Chiara, Fedez e company e, ora, si è anche espressa in merito a una delle sorelle: Valentina. Selvaggia Lucarelli non ha voluto fare nomi ma il riferimento è cristallino. Ecco che cos'ha scritto su Instagram.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, in questo momento, si trova a Budapest, in Ungheria, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. I due sono molto appassionati di viaggi e, quando possono, scappano a esplorare il mondo. Ciò, però, non significa che non siano sempre connessi e, infatti, Selvaggia deve avere visto che, proprio nelle scorse ore, Valentina Ferragni ha festeggiato il suo 31esimo compleanno. La torta dell'influencer portava una scritta bianca che recitava: «31 ma ancora rimorchio i 2000».

La giurata di Ballando con le Stelle, quindi, ha scritto: «Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l'aggravante, questa volta, di categorizzare pure l'elemento maschile per anno di nascita ("i 2000"), roba da maschi quindicenni o da sesso, droga o pastorizia. E basta su».

I commenti social

La maggior parte degli utenti social, comunque, sembrano essere d'accordo con Selvaggia Lucarelli, infatti, sotto al post di Valentina Ferragni sono comparsi commenti del tipo: «Fammi togliere il follow anche qui, per carità», «Basare tutta la propria personalità sul fatto di avere un fidanzato più piccolo...» oppure «Torta intelligente come lei».

