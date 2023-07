Il principe George compie 10 anni, spunta il dettaglio sul certificato di nascita: «Quella volta creò confusione»

di Redazione web

Sabato 22 luglio il futuro re d'Inghilterra, il principino George, compierà 10 anni. Un dettaglio interessante è emerso in merito al certificato di nascita del futuro re. Si tratta di particolare relativo al momento della sua iscrizione al registro anagrafico da parte di Kate e William che non è passato inosservato.

Il problema sembrerebbe riguardare le occupazioni dei genitori, scritte sul suo certificato al momento della nascita: ecco di cosa si tratta.

Questione di titoli

Dieci anni fa il principe William e la principessa Kate mettevano al mondo il piccolo George Alexander Louis.

Come tutti gli altri certificati di nascita, anche quello di George riporta il suo nome completo, la data di nascita, il luogo in cui è nato, cioè il St Mary's Hospital, e chi era colui che faceva richiesta, ovvero il papà, il principe William.

Tuttavia, nella sezione relativa all'occupazione della madre, c'era una risposta molto insolita, probabilmente una risposta che è stata scritta solo poche volte in Inghilterra. Questo perché il lavoro di Kate è definito come «Principessa del Regno Unito». Allo stesso modo, il lavoro di William sul certificato è «Principe del Regno Unito» anche se all'epoca era un pilota di elicotteri nella RAF - e avrebbe potuto usare anche quella descrizione.

Il titolo di lavoro di Kate, nello specifico, suscitò non poca confusione in quel momento poiché, tecnicamente non era ancora principessa del Galles e avrebbe dovuto usare il titolo di duchessa di Cambridge.

A fare chiarezza è il tabloid inglese The Mirror che, in vista del decimo compleanno del principino, spiega che la mamma è diventata principessa nel momento in cui ha sposato William, ma allora il suo titolo di duchessa di Cambridge aveva la precedenza. Quindi, in qualche modo, il certificato di nascita non è del tutto corretto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 15:46

