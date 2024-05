Marica Pellegrinelli e William Djoko a spasso con Ariel Wilhelmina: prima uscita pubblica con la terza figlia

di Luca Uccello

Prima uscita pubblica per la piccola Ariel Wilhelmina nata lo scorso 29 aprile. La figlia di Marica Pellegrinelli e del dj e produttore musicale William Djoko. Solo alla vigilia della Festa della Mamma i due genitori hanno scritto il loro primo messaggio social con qualche foto della loro principessa. «Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi e hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile». Un messaggio arrivato anche con di auguri sinceri di Gabrio Tullio e Raffaela Maria, i figli che la Pellegrinelli ha avuto dalla precedente unione con Eros Ramazzotti.

Un terzo figlio che Marica avrebbe voluto anche prima.

Una prima uscita felice. Lei che spinge la carrozzina, lui che la segue al suo fianco, senza mai staccare gli occhi dalla bambina. Poi si fermano per strada e a favore di fotografo di Chi si baciano teneramente. Marica è struccata e sul viso porta i segni ancora di qualche notte insonne tra poppate e pannolini. Lui ha gli occhiali scuri, nasconde probabilmente gli stessi segni che poi sono quelli di una nuova felicità.

Ma Pellegrinelli è felice, è rinata. E nel post in cui ha presentato Ariela, ha voluto farlo capire a tutti: «Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia».

