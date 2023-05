Isabel Totti orgoglio di mamma Ilary Blasi: vince la gara di pattinaggio. «Futura campionessa come papà»

Che il Dna in famiglia non sia proprio male, per quanto riguarda lo sport, non sembra essere in discussione. Ma probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato che la vera erede di Francesco Totti fosse la figlia più piccola: Isabel. Non certo con un pallone tra i piedi, ma tutto il suo talento sta uscendo fuori. La piccola in casa Totti è una vera campionessa e, a immortalare la sua vittoria, ci ha pensato il cuore di mamma: Ilary Blasi.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi, negli ultimi giorni, ha voluto immortalare i tanti momenti che passa con la sua Chanel, la secondogenita di casa Totti. I riflettori del gossip, sono sicuramente molto accesi su Chanel Totti che è sicuramente la più attiva sui social.

Il trionfo

E la piccolina dimostra che, come papà Francesco, anche lei con i piedi non è per niente male. Non calcia il pallone, ma si muove con leggiadria sui pattini e, alla fine, proprio come faceva spesso il Pupone, suo papà, ha trionfato. Un primo posto che ha emozionato mamma Ilary che ha dedicato diverse storie su Instagram per celebrare il traguardo importante.



Dopo una serata all'insegna della spensieratezza con Vladimir Luxuria e le drag queen di Roma, Ilary si dedica completamente alla famiglia. La conduttrice, ha mostrato come la sua figlia più piccola, Isabel, sia una vera e propria campionessa di pattinaggio. La piccola, ha un grande talento nascosto nello sport. E il cuore di mamma non può che essere super orgoglioso della sua piccolina.

