Marco Mazzoli contro Fabio Ricci, lite furiosa all'Isola dei Famosi: «Non mi prendere per il c**o. Sei un infame»

All'Isola dei Famosi il cerchio si stringe e le tensioni tra i naufraghi aumentano. Nelle ultime ore, in Honduras, è scoppiata un'altra lite accesa tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci, il cantante dei Jalisse. Quest'ultimo non ha digerito la nomination ricevuta dallo speaker radiofonico durante l'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. «Non mi prendere per il c**o», ha detto infuriato il cantante. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Volano insulti tra Fabio Ricci e Marco Mazzoli. Il cantante dei Jalisse non ha preso bene la nomination dello speaker e glielo fa notare.

Il cantante dei Jalisse ha così replicato: «Hai rotto il ca**o a tutti che volevi andare via e staI ancora qui. Poi mi nomini e mi dai l'abbraccio di Giuda. Sei un principino e baronetto, sì l'ho detto».

Poco dopo la discussione tra i due naufraghi diventa sempre più accesa. Mazzoli si dice offeso dalle parole del cantante: «Io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati. Se fuori faccio una bella vita non sono affari tuoi. E ripeto che mi sono sempre guadagnato tutto», ha continuato lo speaker radiofonico.

La rabbia di Marco Mazzoli

Marco Mazzoli non è riuscito a mantere le acque calme e non ha retto il colpo: «Adesso mi stai sul ca**o e godo ancora di più del fatto che ti ho votato. Godo. Stai rosicando. Sei permaloso, volevi essere immune?». E ancora: «Adesso ti voterei volentieri e godo se ti sbattono fuori la prossima volta», ha concluso così Mazzoli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 15:08

