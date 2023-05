Isola, Jalisse altro che crisi o divorzio: le foto del bacio hot tra Fabio Ricci e Alessandra Drusian

I Jalisse si sono concessi alcune coccole e gesti teneri durante le ultime ore della loro avventura all'Isola dei famosi. In Honduras la coppia si è scambiata dolci baci ed effusioni, ma fino a qualche giorno fa non tutto era rosa e fiori. Andiamo a vedere che cosa è successo e cosa è cambiato nelle ultime ore.

Il bacio hot dei Jalisse

Fino a pochi giorni fa, infatti, l'opinionista Vladimir Luxuria aveva rivelato alle pagine di Novella 2000 che il legame tra i due cantanti si era incrinato, tanto da non escludere il divorzio al ritorno in Italia.

La rivelazione è stata subito smentita da questi scatti che ritraggono Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i naufraghi meglio conosciuti come Jalisse, baciarsi appassionatamente. Crisi superata o è solo il mare calmo prima della tempesta?

