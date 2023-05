Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, dall'Isola alla serata con le drag queen: lo showgirl si scatena (senza Bastian) e il look è hot

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria sempre più amiche. Mentre nello studio dell'Isola dei Famosi si dimostrano più affiatate che mai, anche nella vita privata condividono serate insieme. E, nella notte di ieri, le due si sono concesse un'uscita all'insegna della spensieratezza.

La conduttrice del reality show Mediaset, sul suo profilo Instagram ha reso partecipi i suoi follower della nottata trascorsa in mezzo alle drag queen del Circolo Mario Mieli di Roma. Proprio su invito di Luxuria, che da sempre è padrona di casa.

Un'occasione particolare che richiedeva una madrina d'eccezione e l'ex moglie di Francesco Totti è sicuramente la figura giusta. La festa per i 40 anni del circolo, che ha accolto la serata Muccassassina, è dedicata proprio alla promozione dei diritti Lgbt.

Il look provocante

Per l'occasione, la showgirl ha scelto un look super provocante. Una tutina aderente, capace di mettere in risalto il suo fisico asciutto, ed un paio di maxi stivali grigi che coprono la gamba fino al ginocchio. Una serata che Ilary non ha potuto fare a meno di immortalare, a più riprese, con tante storie su Instagram, «Vladimir Luxuria, arrivo», scrive Ilary mentre passeggia per strada.

E Bastian dov'è?

Pare che Ilary Blasi si sia presa una serata di libertà dal suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, che non è apparso in nessuno scatto video pubblicato sui social. Ma tra i due non si può certo parlare di crisi, la nuova coppia è più affiata che mai e Ilary è tornata a splendere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 15:10

