Elodie, Elenoire Ferruzzi: «O fai la pornostar o fai la cantante»

Elodie ha lasciato tutti senza parole quando ha pubblicato il nuovo videoclip del suo ultimo singolo, A fari spenti. Nel video musicale, la cantante veste i panni di Madre Natura, una Venere di Botticelli, come l'hanno soprannominata in molti. Senza veli e un lunga chioma di capelli a coprirle il seno, gli hater si sono scatenati sulle scene dove appariva nuda. Tra questi attacchi, in molti hanno notato anche il commento molto pungente di Elenoire Ferruzzi.

Andiamo a leggere cosa ha scritto l'ex GfVip.

Antonella Clerici e la foto senza trucco. Elenoire Ferruzzi la offende: «Sembri un uomo»

Elodie nuda (e con gli occhi azzurri) per il nuovo singolo: è polemica. La risposta della cantante lascia senza parole

Elenoire Ferruzzi ha commentato il videoclip senza veli della cantante Elodie e ciò che ha detto ha lasciato tutti senza parole. «Beh rimango sempre dell’opinione che si deve decidere se fare la pornostar o la cantante», ha scritto, senza aver paura degli attacchi dei fan della cantante.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre detto ciò che pensa, senz apeli sulla lingua.

