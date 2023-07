Elenoire Ferruzzi, la foto col pancione: «È successo nella casa del Gf Vip, non so chi è il padre». Cosa è successo

Una fotografia condivisa online da Elenoire Ferruzzi, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha suscitato una polemica accesa. Nella foto, l'ex concorrente del reality show di Casa Mediaset ha ironicamente annunciato di essere incinta, mostrando addirittura il pancione.

Tuttavia, questa provocazione non è stata gradita da tutti ed è stata oggetto di critiche per il suo cattivo gusto. Ma quale motivo ha spinto l'ex concorrente del GF Vip a fare questa dichiarazione pubblica così controversa? Esploriamo insieme le ragioni dietro questa esternazione e il motivo per cui gli utenti dei social network hanno reagito con una grande polemica.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

