Elenoire Ferruzzi su Paola e Chiara: «Madrine del Pride, ma sono etero». Poi il chiarimento

Elenoire Ferruzzi è molto seguita e amata sui social e, infatti, il suo profilo Instagram conta più di 150 mila follower. L'influencer, inoltre, si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione del GfVip. In questo mese, Elenoire sta festeggiando il Pride e la comunità LGBTQ+ della quale è una convinta rappresentante. Proprio riguardo a questo, stava per nascere una nuova polemica social (con protagoniste Paola e Chiara) che, poi, è stata placata dalla stessa Elenoire. Ma andiamo con ordine.

Il post Instagram di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi aveva espresso un pensiero sul proprio profilo Instagram, a dire il vero due. Il primo recitava: «Tanti Pride e tanta cattiveria e sto parlando di noi, siamo noi i peggiori nemici di noi stessi». Il secondo, invece, riportava tale pensiero: «Le madrine del Pride sono donne eterosessuali. Non ho altro da aggiungere». Elenoire si riferiva a Paola e Chiara Iezzi che, appunto, rappresentano la comunità LGBTQ+ in questo periodo e che, nei giorni scorsi, sono state protagoniste della lite social con Arisa.

Elenoire, però, ha, poi, voluto chiarire il suo pensiero dicendo: «Voglio assolutamente specificare una cosa molto importante, il post precedente non è assolutamente rivolto a Paola e Chiara che amo molto. Ho un bellissimo rapporto con Paola ed è una mia cara amica e oltretutto abbiamo già condiviso dei Pride assieme. È riferito ad altre persone donne o uomini eterosessuali che siano, che non hanno mai speso una parola nei nostri confronti, vanno ai Pride solo ed esclusivamente per prendere soldi perché credetemi che i soldi li prendono. E comunque nulla di personale con nessuno, anche con questi ultimi la colpa non è loro ma bensì degli organizzatori. Finitela sempre di travisate tutto volutamente grazie. Altrimenti torniamo sempre lì, i nostri peggior nemici siamo noi stessi».

Il commento di Paola Iezzi

Sotto il post di Elenoire Ferruzzi è, poi, apparso il commento di Paola Iezzi che ha scritto: «Amore non avevi bisogno di specificare nulla.

