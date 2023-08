Antonella Clerici e la foto senza trucco. Elenoire Ferruzzi la offende: «Sembri un uomo»

di Redazione Web

Elenoire Ferruzzi ancora una volta è senza peli sulla lingua. L'ex gieffina questa volta spara a zero su Antonella Clerici. Il motivo? La foto acqua e sapone che la conduttrice Rai ha pubblicato sul sul profilo Instagram. Nella foto, Antonella Clerici si è mostrata senza trucco e senza filtri in totale relax. E nelle ultime ore, in risposta ad un tweet che riportava l'immagine della conduttrice senza trucco, Elenoire Ferruzzi ha lasciato un commento che non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il commento di Elenoire Ferruzzi

Su Twitter, un utente ha pubblicato la foto di Antonella Clerici senza trucco.

Una frecciata non passata inosservata. Molti fan hanno infatti definito il suo commento totalmente fuori luogo e molti altri si chiedono come mai l'ex gieffina abbia detto questo. Ancor di più, se si considera il fatto che Elenoire Ferruzzi è una delle icone LGBTQ.

