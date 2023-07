Elenoire Ferruzzi contro Alberto de Pisis: «Dopo il Gf Vip non l’ho più sentito. Si sente una star di Hollywood»

di Redazione Web

Durante l'ultima edizione del GfVip, la divisione della casa in due fazioni "nemiche" è stata un fatto molto discusso. Ma non sempre i legami che si creano all'interno della casa vengono coltivati anche fuori. Lo sa bene Elenoire Ferruzzi, che nelle ultime ore ha espresso un pensiero riguardo al suo rapporto con l'ex gieffino Alberto De Pisis. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Elenoire Ferruzzi su Paola e Chiara: «Madrine del Pride, ma sono etero». Poi il chiarimento

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi attacca Daniele: «Non ascolta nessuno, è uno stratega». L'affondo di Signorini

Le parole di Elenoire Ferruzzi

Durante una diretta Instagram, Elenoire Ferruzzi insieme all'amica Patrizia Rossetti è tornata a parlare dei rapporti che si sono creati all'interno della casa del GfVip.

La frecciatina

La frecciatine di Elenoire Ferruzzi è stata senza filtri: «Perché sai dicevamo di dire tutto e devo dire anche questa. Parlavamo di persone che spariscono e lui è uno di quelli. Non lo sento, evidentemente loro si sentono arrivati, si sentono delle star e quindi ovviamente poi non chiamano, capisci».

«Quello che sto dicendo è vero - ha continuato Elenoire -. Uno si aspetta di sentire di più certi amici, ma va bene così dai. Alcuni proprio spariti e nemmeno like ti mettono, io li metto sempre. Star di Hollywood. Noi siamo in Italia, loro invece sono già a fare le star. Però va bene così. Io sono una donna che non porta rancore. Poi invece altri li sento e abbiamo un bel rapporto. Luca lo sento spesso, poi anche Giaele mi ha chiesto di uscire».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA