Gf Vip, Elenoire Ferruzzi attacca Daniele: «Non ascolta nessuno, è uno stratega». L'affondo di Signorini

E' delusa e ferita Elenoire Ferruzzi e durante la puntata di lunedì sera del Grande fratello Vip, appena ne ha avuto la possibilità ha attaccato senza mezzi termini Daniele. Alfonso Signorini ha voluto indagare più a fondo e il risultato è stato un attacco a sorpresa che ha lasciato Dal Moro quasi senza parole.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi si scaglia a sorpresa contro Daniele Dal Moro: «Non ascolta nessuno, è uno stratega»

Furia Ferruzzi

Nonostante la bella amicizia nella casa del Grande fratello Vip, Elenoire Ferruzzi si è scagliata diurnamente contro Daniele Dal Moro. Signorini durante la 29ma puntata ha fatto leggere a Daniele il tweet che l'influencer ha scritto contro di lui in cui lo accusa di essere uno stratega manipolatore.

«E' tutto io io io, poi non ascolta nessuno, deve sempre solo parlare lui - si legge nel tweet - Io ho voluto molto bene a Daniele, ma ho capito col senno di poi che ha avuto un atteggiamento verso di me da stratega, ha fatto il suo gioco. Gli altri non contano nulla, tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico né altro. Un uomo così non lo voglio vedere neanche dipinto».

Daniele è stupito «Io ti ho sempre considerata un'amica, se mi consideri stratega hai preso un abbaglio. Mi dispiace davvero. Magari preferisco urlare ma non ferisco le persone o le offendo», ma la Ferruzzi non cede «Quando non ne puoi più, inveisci contro le persone e dici le peggio cose. Non l’hai fatto solo con me, ma lo stai facendo con tutti lì dentro».

Anche Alfonso Signorini concorda: «Daniele quello che dice Elenoire, te lo ha detto anche Milena, Oriana e anche io a inizio puntata; Hai un modo di fare aggressivo e sgradevole, che fa sicuramente parte di te, meglio vederti così che non vederti come all'inizio del programma, dato che però non sei solo quello se alcune persone ti fanno notare qualcosa impara a metterti discussione. Prendi spunto da queste riflessioni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 07:28

