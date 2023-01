GF Vip, lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: «E' invidiosa». La replica: «Vorrebbe farsi anche me»

Ad aprire la puntata di lunedì 23 gennaio la lite tra due prime donne della casa del Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Entrambe provocatrici e nessuna delle due propense a cedere di un millimetro sono sicuramente due concorrenti perfette per il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Gf Vip, diretta 23 gennaio: è scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Questa sera nuovo eliminato

GF Vip, volano stracci tra Oriana e Antonella: «E' invidiosa» dice la Marzoli, «Vorrebbe farsi anche me» ribatte la Fiordelisi

GF Vip, Antonella scarica Edoardo: «Si fa toccare il pistolino da Oriana e ride, per me è finita». Fischi del pubblico

Nemiche

Lo scettro del potere per voglia di primeggiare e manipolare le conversazioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip è equamente diviso tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le loro liti sono pane quotidiano per i social e ne giova inevitabilmente anche Alfonso Signorini che ci apre la 29ma puntata.

«Mi è venuto da ridere quando Antonella ha detto Oriana ‘Sei trash’, qui ci sguazzate tutti nel trash e non è che ha parlato Coco Chanel». Il conduttore chiede alle due tigri della casa i motivi per cui non si sopportano. A partire è Antonella.

«Non è che non ti sopporto Oriana, il problema è che mi sono sentita usata da te perchè ero amica di Antonino, tra voi non c'è stato altro se non sotto le coperte e allora ti sei allontanata. Qui dentro ti sai solo buttare sui ragazzi, visto che hai 30 anni usa questo gf per crescere».

La risposta di Oriana «Tu ti sei avvicinata a me per dirmi di coprirmi...invidiosa! E' stato Antonino a farmi avvicinare a te, tu non mi sei stata vicina quando io ne avevo bisogno. Parli di sensibilità femminile e poi mi dici che mi piace buttarmi addosso agli altri, sii coerente con quello che dici. Io se provoco dopo non faccio la vittima. Il tuo gioco è ridicolo. Antonella mi ciuccia le energie e l'anima».

«Forse vorrebbe farsi anche me» chiude la Fiordelisi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 22:40

