Gf Vip, Giaele De Donà troppo magra? L'allarme dei fan: «Aiutatela». E parla anche Sonia Bruganelli

Dopo la parentesi con Antonino Spinalbese e la strigliata da parte della famiglia, Giaele De Donà sta affrontando il Grande Fratello Vip un po' più sottotono. Nonostante un timido avvicinamento con Andrea Maestrelli, durante la puntata di lunedì 23 gennaio, sui social i fan dell'influencer lanciano l'allarme.

Fan preoccupati

Non solo i fan ma anche Sonia Bruganelli durante la puntata di lunedì sera del Grande fratello Vip, ha notato l'eccessiva magrezza di Giaele De Donà. L'influencer che è già magra di suo, è sempre fasciatissima in abiti che ne esaltano sì la sua bellezza ma che effettivamente mettono in risalto anche la sua magrezza.

Il volto di Giaele, rispetto alle prime puntate è apparso sempre più scavato, e questo suo dimagrimento non è passato inosservato tanto che in molti sui social lanciano l'allarme. «Continuo a notare che Giaele è sempre più magra ed ha il viso scavato, le occhiaie ed è spesso stanca. Forse sarebbe meglio fare qualche accertamento, no?», scrive un utente.

Oppure: «È impressionante quanto sia diventata magra Giaele, sono preoccupato...Giaele deve uscire assolutamente non sta bene evidente troppo magra», e ancora «Non simpatizzo troppo per lei, ma ragazzi Giaele è entrata magra ma ora sta diventando patologica secondo me, pelle e ossa. Sono un po’ preoccupata. Non ha un minimo segno di fondoschiena, seno, pancia, cosce...boh. Autori o persone a lei vicine non fanno nulla? »

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 07:27

