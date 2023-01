GF Vip, la mamma di Luca Onestini contro Nikita: «Meriti uno come Antonino che...». Furia Bruganelli

Se è vero che "ogni scarrafone è bello a mamma sua”, la mamma di Luca Onestini, durante la diretta di lunedì 23 gennaio, non solo ha difeso il figlio ma ha attaccato mezza casa del Grande Fratello Vip. Da vera leonessa mamma Carla si scagliata in particolare contro Nikita.

GF Vip, lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: «E' invidiosa». La replica: «Vorrebbe farsi anche me»

GF Vip, la mamma di Luca Onestini contro Nikita «Meriti uno come Antonino che ti porta sotto le coperte e poi ti scarica». La furia della Bruganelli

GF Vip, Sonia Bruganelli provoca Signorini: «Eri una persona seria, ti ritrovo bimbomin*** che balli con la Salemi»

Mamma Onestini

Doveva essere la sorpresa di Luca Onestini è diventata l'avvocato difensore: mamma Carla è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per supportare il figlio e fargli sentire tutta la sua vicinanza. La signora Onestini dopo aver speso parole dolcissime per il figlio «Le persone che dicono la verità sono scomode», è partita all'attacco.

Sotto il fiume di accuse è stata travolta Nikita che per mamma Carla è falsa: «In Nikita vedo una grande strategia e una grande falsità. Prima ha cercato di fare l'accoppiata con Ciupi, però non è andata e Ciupi siccome è intelligente si è allontanato e poi ha provato con Luca. Luca è normalmente affettuoso ed espansivo ma Nikita non è il centro del mondo. Non hai credibilità in nessun senso, anche la cena è stata una strategia».

Nikita prova a reagire ma mamma Carla è inarrestabile: «Ti meritavi un Antonino che ti portava sotto le coperte e poi ti scaricava. Antonino non è in grado di argomentare».

Bruganelli Furiosa

In difesa di Antonino arriva Sonia Bruganelli «Ad Antonino ha detto che è una brutta persona, che tratta male le donne e che le porta e poi le molla. Ma come si permette? Si rende conto?», ma la signora Carla non si lascia intimorire per nulla e ribatte «Bhè è la verità!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA