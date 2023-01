Puntuale come ogni lunedì torna su canale 5 l'appuntamento con la diretta del Grande Fratello Vip che come sempre seguiremo minuto per minuto su Leggo.it. Tanti gli argomenti di questa 29ma puntata. Anche questa settimana non sono mancate le scintille tra le due regine della Casa: Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

Gf Vip, «Oriana Marzoli puzza»: offesa choc dall'ex gieffina. E sui social esplode la polemica

GF Vip, diretta 23 gennaio: è scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Questa sera nuovo eliminato

Anticipazioni

Questa sera tra gli argomenti al centro della nuova puntata del GFVip ci saranno sicuramente gli scontri tra Oriana e Antonella: riusciranno ad appianare le divergenze e trovare un equilibrio nella convivenza. Nel loft di Cinecittà continua, tra alti e bassi, il flirt tra Oriana e Daniele Dal Moro mentre Antonino Spinalbese si è molto avvicinato a Nicole Murgia: amori nascenti o innocenti simpatie?

In fine na bella sorpresa è in arrivo per Luca Onestini e spazio come sempre spazio al verdetto del televoto. Uno tra Alberto De Pisis, George Ciupilan, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich, dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande fratello Vip.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 19:28

