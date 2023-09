Christian De Sica: il matrimonio della figlia Maria Rosa

Oltre che essere un grande attore, Christian De Sica è un papà e un nonno amorevole. Oggi, infatti, lo showman regista e sceneggiatore ha condiviso sui social alcuni momenti del matrimonio della figlia Maria Rosa De Sica che è convolata al nozze col compagno proprio oggi.

Il matrimonio si sta celebrando nel santuario della Madonna in Saletta, nel comune di Castel del Giudice in provincia di Isernia, in Molise. Tra i grandi attesi alle nozze anche Sabrina Ferilli e Carlo Verdone.

Christian De Sica e la tenera foto con la nipotina Bianca. Il lato più dolce dell'attore diventato nonno

Christian De Sica nonno, l'annuncio social: «È nata Bianca, la mia nipotina» FOTO

Un emozionato Christian De Sica ha accompagnato all'altare quest'oggi la sua dolce e amata figlia Maria Rosa De Sica. Nata il 24 giugno del 1987, Maria Rosa è la seconda figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone. Suo fratello è Brando De Sica. All'inizio di quest'anno la 36enne è diventata mamma di Bianca e oggi è convolata a nozze col compagno Francesco.

La dedica di papà Christian

Nelle Instagram stories di alcuni amici, l'attore canta al matrimonio della figlia con l'eleganza e la simpatia che lo contraddistinguono. Sui propri canali social, invece, proprio Christian De Sica ha condiviso uno scatto di Maria Rosa in abito nuziale con su scritto «Mari sposa mattiniera».

Solo ieri, l'attore condivideva una foto di sé con la figlia quando era piccola dimostrando che anche se ormai cresciuta e oggi sposata, resterà sempre la sua bambina.