Carla Bellucci: «Cucinerò nuda una bistecca per mio marito a San Valentino». E per l'occasione caccia i figli di casa

Carla Bellucci racconta come sarà la sua cena a San Valentino. Mancano pochi giorni alla festa degli innamorati (il prossimo 14 febbraio, infatti, si celebrerà la festa dedicata all'amore): quale miglior modo di festeggiarla se non con il partner nel proprio nido d'amore? Soprattutto se, per farlo, si decide di prepare una cena al marito e di servirla senza vestiti addosso...

Carla Bellucci è stata etichettata come «madre cattiva» per aver confessato che in occasione della cena di San Valentino cucinerà una deliziosa cena, a base di bistecca, per suo marito. Il problema secondo gli utenti? Che per farlo manderà via i figli di casa perché ha intenzione di cucinare senza vestiti, totalmente nuda.

E per alimentare ancora di più la polemica, Carla Bellucci ha consigliato alle altre donne di fare la stessa cosa per i propri partner: «Bisogna fare dei sacrifici». «Voglio passare del tempo col mio uomo e ovviamente non possiamo fare certe cose con i bambini in giro», ha confessato la 41enne, giustificando la sua scelta.

Carla Bellucci è sempre stata aperta riguardo all'argomento sesso e qualche tempo fa, per questo motivo, è stata travolta da una polemica mediatica dopo aver rivelato che stava dando lezioni di twerking alla figlia adolescente, Tanisha, 18enne, per guadagnare sulla piattaforma erotica OnlyFans.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 15:01

