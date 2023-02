La falegname più sexy del web, costruisce mobili e spopola su OnlyFans: «Sono forte, ma anche femminile»

Falegname, modella e personal trainer. Lei si chiama Casy Joel, ma sui social è conosciuta come "Wood Bunny", . La sua particolarità, rispetto alle altre influencer che le fanno concorrenza, è girare video in bikini mentre costruisce mobili, che poi vende nel suo shop online, creato durante la pandemia nel 2020.

Chi è Casy Joel

Casy ha scoperto la sua passione per la falegnameria mentre studiava arte e fotografia. Ma è stato il papà a trasmetterle il mestiere. Già nel 2007 armeggiava con gli stumenti da lavoro. Quando li ha ripresi in mano da grande, è stato un colpo di fulmine. Dal 2019 è anche una personal trainer.

Si allena giornalmente in palestra e sfoggia un fisico perfetto, che le permette di arrotondare con la sua seconda entrata, ossia OnlyFans. O per la precisione "Fansly", una piattaforma alternativa, ma con le stesse funzionalità della sua "sorella" più famosa. In un video ha dichiarato: «Alcune ragazze vogliono essere forti, lavorare sodo, fare da sole. Altre ragazze vogliono essere più femminili o la principessa di qualcuno. Quanto a me, voglio tutto».

