Mara Venier nonna innamorata, shopping con il nipotino Claudio: le sue richieste diventano subito realtà

Amore di nonna. Mara Venier, com'è noto da tempo, è innamorata del suo nipotino "Iaio" di cui non può fare a meno. Ed esaudire ogni suo desiderio è un piacere per lei, come mostra su Instagram. «Cosa vuoi che ti compri?» chiede Mara al piccolo Claudio mentre è in macchina e l'abbraccia. «Vuoi il guanto di Thanos? e poi?» chiede nonna Mara. E il piccolo Iaio, stringendosi a lei dice: «Basta», riempito di baci dalla conduttrice di Domenica In.

E nella story successiva, ecco il piccolo Claudietto che si aggira nel negozio di giocattoli in cerca del suo guanto, mentre la zia nazionale lo riprende serena e spensierata.

Nonna rock

Solo pochi giorni fa, Mara Venier si scatenava al concerto di Achille Lauro. «Stasera tutti da Achille Lauro, love» scrive la conduttrice di Domenica In sul suo profilo Instagram sotto una foto che la ritrae in compagnia a Roma del cantante, ormai il suo beniamino. Non è una novità che Mara straveda per il cantante che da anni è si è affermato nel panorama della musica italiana. Infatti, anche la sigla di Domenica In per un periodo è stata la canzone di Achille Lauro "Domenica", a conferma della simpatia della conduttrice per lui. E stasera, seduta ad ascoltarlo è più scatenata che mai. Stories, foto, video, Mara è una fan sfegatata e condivide con i follower sui social , dove ormai, per abitudine, posta sempre tutto. Insieme a lei, all' Auditorium parco della musica, anche l'inseparabile amico Alberto Matano e Pino Strabioli e Riccardo Mannino.

Il divieto

La zia nazionale è sempre più social, ma attenzione: non si dica che ha un profilo TikTok. E' su tutte le furie Mara Venier che ha scoperto un profilo sul social TikTok che lei non ha mai autorizzato. Su Instagram pubblica una story in cui scrive «Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato...» e dopo pochi secondi pubblica un'altra story in cui spiega ai fan cosa è successo. «Quelle sono inziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente». «Comunque grazie perchè i commenti son pure carini, però insomma» continua la conduttrice di Domenica In. «È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**lo per voi che credete che sia io. Ciao». Nelle stories successive, poi, Zia Mara ha repostato i commenti di altri utenti e follower che segnalavano il profilo fake.

