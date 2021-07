L'influencer e il parto in diretta streaming: ecco quanto guadagnerà

La maternità è un momento intimo? Non tutti risponderebbero di sì, soprattutto se si tratta del mondo delle influencer, dove ogni momento della loro giornata viene spiattellato sul web. A rispondere al quesito in maniera negativa è l’influencer Carla Bellucci che, in dolce attesa, ha deciso di partorire in diretta streaming per monetizzare. A comunicarlo è lei stessa sui social, dove ha dichiarato di ricevere 12mila euro per il parto in diretta.

La modella di 39 anni, di origini britanniche, con oltre 120mila follower su Instagram e presente anche su anche su OnlyFans, piattaforma che sta riscuotendo successo (si paga per vedere contenuti speciali di alcuni personaggi e non è raro che tali contenuti siano ‘bollenti’).

«Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino - sostiene la Bellucci -. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me».



