Su Leggo.it le ultime novità. Temptation Island , il primo spoiler choc. «Ecco che fine hanno fatto Tommaso e Valentina...». Ieri sera, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Filippo Bisciglia ha presentato le nuove coppie di fidanzati che per 21 giorni vivranno separati in compagnia di tentatori e tentatrici. Ma l'attenzione degli spettatori è stata subito rapita dalla storia di Tommaso e Valentina.

Lui 21 anni, lei 40, vivono insieme con la madre di lui. Si sono rivolti a Temptation Island per la gelosia eccessiva di Tommaso. Ieri sera, il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto in un video la fidanzata in bikini. I fan si sono divisi tra chi prova tenerezza per il ragazzo e chi lo critica aspramente. Ma che fine ha fatto la coppia alla fine del reality? Il primo spoiler spuntato sul web potrebbe riguardare proprio loro due.

Secondo alcune indiscrezioni uscite sui social, una coppia avrebbe abbandonato prima del previsto per l'eccessiva gelosia. E in tanti sul web hanno pensato a Tommaso e Valentina. Che la coppia abbia già lasciato gli Is Morus Relais? Lo scopriremo nella prossima puntata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 18:17

