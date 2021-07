Toffanin al bacio, conquista la domenica della d'Urso. Tutte le novità di Canale 5, Italia 1 e Rete4

Barbara D’Urso ridimensionata, Alessia Marcuzzi che lascia il Biscione. Silvia Toffanin, Enrico Papi, Anna Tatangelo, Pio e Amedeo e Veronica Gentili che conquistano spazio sono le novità nel valzer dei conduttori dei canali generalisti di Mediaset. Per il resto tutto confermato, anche perché i risultati sono stati ottimi (più 31,5% di raccolta pubblicitaria nei primi sei mesi del 2021 con un + 140 milioni di utili e ritorno ai ricavi del 2019 prima della pandemia). Con l’obiettivo di aumentare le produzioni interne (salite dal 38 al 61%), più prodotti italiani che strizzano l'occhio alle famiglie. E perché no, tuffarsi negli eventi – come ha ribadito Pier Silvio Berlusconi – e i nuovi format da sperimentare, in una nuova fiction più adatta al grande pubblico anziché a una nicchia e ovviamente ai reality.

CONTRATTI

Rinnovati gli accordi con Gerry Scotti, Ezio Greggio, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari voci esclusive del calcio su Mediaset Infinity che in streaming trasmetterà la Champions, Paolo Bonolis e Maria De Filippi «con i quali – ha spiegato Pier Silvio - si stanno studiando nuovi progetti per nuovi programmi». Per quanto riguarda Barbara d’Urso continuerà al momento con il solo Pomeriggio Cinque. «Barbara - ha tenuto a sottolineare il numero uno di Cologno - è una grande professionista, durante il lockdown ha svolto un lavoro grandissimo. È una risorsa di Mediaset. Come ci sarà un nuovo progetto tornerà in prime time. Alla domenica abbiamo deciso di cambiare perché l’infotainment a 360 gradi con politica, cronaca e altro ormai appartiene al passato». Sulla Marcuzzi che ha deciso di lasciare Mediaset Pier Silvio ha ribadito la sua stima nei confronti della conduttrice sottolineando che «l’azienda non fa più contratti di rete. Alessia al momento non ha un progetto suo, non ci siamo trovati d’accordo sul lato economico su una proposta che le avevamo fatto, ma non è escluso che quando avrà un progetto suo possa rientrare alla grande».

CANALE 5

Le prime serate autunnali vedranno – ovviamente dopo Striscia - Scherzi a parte con Enrico Papi alla domenica, poi nei mesi successivi All Together Now con Michelle Hunziker che avrà anche due speciali natalizi dedicati ai bambini. Il lunedì Gf Vip con Alfonso Signorini (13 puntate più raddoppi al venerdì e la possibilità di allungarsi per più settimane). Martedì serata Champions e gli speciali di Caduta Libera o un film. Mercoledì fiction (con Bova, Ferilli, Chiatti, Incontrada), giovedì intrattenimento classico con serate evento come Star in the Star condotto da Ilary Blasi, speciali dedicati alla carriera di Iva Zanicchi, alla storia di Zelig e si sta lavorando alle serate con Claudio Baglioni che si spera non diventi un lungo tormentone come è accaduto con il programma di Celentano. Sabato sera nel segno di Maria De Filippi, si comincia con Tu sì que vales. Nella primavera del 2022 un nuovo progetto “La domenica del Villaggio” con due località a confronto su tradizioni, folk e territorio. Favorito Scotti per la conduzione. I reality saranno La Talpa e l’Isola dei Famosi, poi la Hunziker con degli speciali, il concerto di Renato Zero. Tutte conferme nel daytime che si conferma una roccaforte inespugnabile. Le novità riguardano la domenica pomeriggio con "Matrimoni italiani" condotto da Anna Tatangelo e il "Verissimo" di Silvia Toffanin che raddoppia l’appuntamento settimanale del sabato.

ITALIA 1

Novità "Buoni e Cattivi" al martedì con Veronica Gentili, "Ritorno a scuola" che porta i vip a confrontarsi con gli studenti e "Talentissimo Me" nella primavera del ’22, un talent dedicato ai giovanissimi. Conferme per Tiki Taka e Piero Chiambretti che potrebbe diventare anche una striscia quotidiana. E per le Iene, ovviamente, che però devono decidere il nome del nuovo conduttore.

RETE 4

Super confermato l’access prime time che va fortissimo. Del resto Barbara Palombelli e i talk in prima serata con Paolo Del Debbio e Mario Giordano sono ormai delle colonne portanti negli ascolti della rete.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA