Si finge adolescente per tornare al liceo, 29enne arrestata dopo 4 giorni di scuola: «Ha provato ad adescare gli studenti»

Una donna di 29 anni è stata arrestata nel New Jersey, dopo aver frequentato il liceo per quattro giorni spacciandosi per adolescente. Hyejeong Shin, è stata accusata di aver utilizzato un documento di identità falso per iscriversi alla New Brunswick High School. I funzionari scolastici hanno affermato che la polizia sta indagando sulla questione e che verrà condotta una revisione del processo di iscrizione del distretto.

Carla Bellucci, la mamma modella preoccupata per la figlia: «Mi ha chiesto di insegnarle a twerkare su OnlyFans, spero non si dia al porno»

Kourtney Kardashian e l'immagine nuda sul vestito. I follower la attaccano: «Sei ridicola»

«Ha provato ad adescare gli studenti»

La truffa della donna è venuta alla luce durante una riunione del consiglio di istruzione, riporta la BBC. «La scorsa settimana, presentando alcuni documenti falsi, una donna adulta che si spacciava per studentessa è stata iscritta al nostro liceo», ha detto il sovrintendente scolastico Aubrey Johnson. Ha aggiunto che aveva frequentato alcune classi e trascorso un po' di tempo con i consulenti di orientamento, che hanno cercato di trovare maggiori informazioni su di lei. Quando la scuola ha scoperto la falsa identità della 29enne, ha subito informato la polizia, che l'ha arrestata.

Gli studenti hanno detto che la donna aveva mandato un messaggio ad alcuni di loro, chiedendo loro di uscire. Uno ha detto alla CBS che le ragazze «non si sono mai presentate, e lei ha iniziato a comportarsi in modo strano con loro». La legge dello stato del New Jersey consente agli studenti di essere iscritti a scuola anche senza un tutore o senza tutti i documenti richiesti, ha detto la polizia.

Pullman con 20 studenti a bordo in fiamme, l'autista li mette tutti in salvo: strage sfiorata al ritorno da scuola https://t.co/RouIuIXqy4 — Leggo (@leggoit) January 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA