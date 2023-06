Britney Spears e il mistero del riflesso nel selfie: il dettaglio inquietante notato dai fan

di Redazione web

Britney Spears ha da poco festeggiato il primo anniversario con il marito Sam Asghari e non potrebbe essere più felice di così. La cantante ha faticato a lungo a trovare la felicità, dopo numerose diatribe con il padre e il suo ex marito che l'hanno accusata di fare uso di sostanze stupefacenti. Oggi, finalmente, sembra essere tornato il sereno accanto a Sam Asghari che non manca mai di dimostrarle il suo amore.

Britney Spears ha pubblicato un selfie su Instagram che la ritrae tra le braccia del marito Sam nel loro nuovo aereo privato, ma alcuni fan hanno notato un dettaglio.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Il dettaglio nel selfie notato dai fan

L'ultimo post di Britney Spears la raffigura sorridente tra le braccia del marito, entrambi indossano gli occhiali da sole e i fan hanno notato un particolare molto inquietante proprio nel riflesso degli occhiali da sole di Sam Asghani.

Se si guarda con attenzione la foto, infatti, nel riflesso degli occhiali da sole del marito della reginetta del pop non si vedrebbe il volto di Britney Spears, ma solo quello di Sam Asghani.

Alcuni fan si sono preoccupati, mentre altri pensano che sia stato un errore avvenuto durante la modifica del selfie, avvenuto in fase di pubblicazione.

Britney Spears appare sempre molto felice negli scatti e nei video sul suo profilo Instagram e i fan, nonostante siano sempre in allerta perché preoccupati per la sua salute, sono contenti di vederla così sorridente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 10:32

