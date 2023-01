Britney Spears mette in vendita la megavilla comprata l'anno scorso: «Vuole 12 milioni». Il motivo è assurdo

di Redazione web

Britney Spears vuole monetizzare e ha messo in vendita una delle megaville in cui ha vissuto per un breve periodo di tempo, a Calabasas, nell'entroterra di Malibù, non distante da Los Angeles: la cifra richiesta non è per tutti, perché ammonta a 12 milioni di dollari, informa il sito di gossip americano TMZ.

Troppo esposta

La magione è stata acquistata per 11,8 milioni di dollari appena un anno fa da Britney insieme al compagno Sam Asghari: ma secondo il sito la cantante si sarebbe ben presto allontanata da quella casa subito dopo il trasferimento, perché troppo esposta per lei. Forse perché troppo vicina al suo ex, Kevin Federline, che si trova esattamente nello stesso quartiere.

Ritorno al vecchio

Sembra, però, che la nuova coppia di sposi abbia già un ottimo piano, cioè spostarsi nella villa di Thousand Oaks, che ha riacquistato nel 2015 ed il cui soggiorno viene mostrato spesso da Britney nei suoi video su Instagram. Staremo a vedere.

