Beatrice Valli, la gravidanza da incubo: ancora vertigini. «Ogni sabato un giro al pronto soccorso»

Beatrice Valli è prossima al parto e soffre ancora di vertigini che la costringono (molto spesso) a recarsi al pronto soccorso per fare degli accertamenti. L'influencer ha recentemente raccontato che durante questa sua quarta gravidanza ha spesso sofferto di questi giramenti di testa che non le hanno mai dato pace.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli tiene costantemente aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni di salute e su quelle della bambina che porta in grembo. In una delle sue ultime storie ha scritto: «Oggi di nuovo con vertigini e senso di confusione. Spero, una volta partorito, di stare meglio perché sono 9 mesi che sto così». Poi, nella storia successiva, l'influencer ha scritto in modo ironico: «Nel weekend si vince sempre un giro al pronto soccorso».

La gravidanza di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha sempre detto che quest'ultima gravidanza è stata molto più difficile delle altre due da affrontare. Il motivo? Proprio per le vertigini che si sono presentate molto frequentemente e non hanno mai permesso a Beatrice di stare totalmente serena.

